Латвия, Литва и Польша подготовили план разрешения кризиса в Беларуси
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Беларуси. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Литвы Гитанас Науседа. "Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Беларуси. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации", — заявил Науседа.

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Согласно литовскому лидеру, власти Белоруссии прежде всего должны прекратить применение силы к протестующим по поводу результатов президентских выборов. "Кроме отказа от применения силы, необходимо освободить задержанных", — отметил он. Третьим пунктом плана является начало диалога с представителями гражданского общества.

"При принятии этого плана наши страны готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса", — сказал литовский лидер.

Науседа также сообщил, что при провале этой посреднической инициативы против Беларуси могут быть введены европейские и национальные санкции.

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ТАСС

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ТАСС

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