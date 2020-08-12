Латвия, Литва и Польша подготовили план разрешения кризиса в Беларуси

Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Беларуси. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Литвы Гитанас Науседа. "Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Беларуси. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации", — заявил Науседа.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно литовскому лидеру, власти Белоруссии прежде всего должны прекратить применение силы к протестующим по поводу результатов президентских выборов. "Кроме отказа от применения силы, необходимо освободить задержанных", — отметил он. Третьим пунктом плана является начало диалога с представителями гражданского общества.

"При принятии этого плана наши страны готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса", — сказал литовский лидер.

Науседа также сообщил, что при провале этой посреднической инициативы против Беларуси могут быть введены европейские и национальные санкции.