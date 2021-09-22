Латвия помогла "Единой России" одержать победу над КПРФ в Южно-Сахалинске

В результате выборов в Государственную думу РФ в Южно-Сахалинске сначала лидировала Коммунистическая партия РФ (КПРФ), но после оказалось, что благодаря россиянам из Латвии победу одержала "Единая Россия". Об этом пишет "Новая Газета".

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В целом КПРФ получила 28,63% голосов, а правящая партия в России набрала 35,74%.

Как сообщает “Новая Газета”, в Риге было три участка, которые относились к Сахалинской области. Там можно было голосовать как по партийным спискам, так и за одномандатников.

На УИК № 8179 171 избиратель (24,78%) из Латвии проголосовал за КПРФ, а 354 человека (51,3%) отдали свои голоса за “Единую Россию”. Тем временем на УИК № 8180 за коммунистов проголосовали 266 латвийских россиян (15,75%), а партию власти РФ выбрали 1060 (62,76%) проживающих в Латвии граждан России.

Между тем на УИК № 8181 за КПРФ свои голоса отдали 202 избирателя (18%), а за “Единую Россию” проголосовали 706 человек (62,92%).

Надо сказать, что мало где на участках в Южно-Сахалинске «Единая Россия» перескочила даже за 30% — не считая нескольких мест, где голосовали воинские части, бюджетники, и «экзотических» УИКов вроде Южно-Сахалинского психоневрологического интерната (159/2 в пользу «партии власти»).

“Новая Газета” отмечает, что латвийские россияне также помогли одержать победу одномандатнику от “Единой России” Георгию Карлову - по Южно-Сахалинску политик получил в целом 17 678 голосов, из которых 1698 отдали проживающие в Латвии граждане России.

Как сообщалось ранее, на выборах в Госдуму РФ проживающие в Латвии россияне в основном голосовали за "Единую Россию". За партию власти РФ свои голоса отдал 4169 проживающих в Латвии граждан России.