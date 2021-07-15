Латвия занимает 16-е место по заболеваемости Covid-19 среди стран ЕС и ЕЭЗ
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В связи с тем, что в ряде стран Европы эпидемиологическая ситуация ухудшилась, Латвия в настоящее время занимает 16-е место среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) по распространенности Covid-19, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

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На прошлой неделе Латвия занимала 12-е место, тогда как еще в середине июня в Латвии была самая высокая заболеваемость Covid-19 в ЕС.

По данным ЕЦПКЗ за предыдущие две недели (с 28 июня по 11 июля), показатель кумулятивной заболеваемости на 100 000 населения в Латвии снизился до 36,12 случая. До начала этой недели показатель заболеваемости был выше на Кипре, в Испании, Португалии, Люксембурге, Греции, Ирландии, Дании, Мальте, Нидерландах, Бельгии, Лихтенштейне, Норвегии, Франции, Финляндии и Эстонии.

Самый высокий уровень заболеваемости в настоящее время на Кипре — 1068 случаев на 100 000 населения, а самый низкий в Польше — 3,1 случая на 100 000 населения.

По данным ЕЦПКЗ, в Эстонии двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек вырос до 39,5 случая, в Литве — до 20,6 случая.

Латвия вместе с другими странами Балтии включена в зеленую зону карты ЕЦПКЗ о рисках поездок.

Большинство регионов Европы в настоящее время находятся в зеленой зоне. Только Кипр, несколько регионов Испании и Нидерландов входят в темно-красную зону высокого риска. Португалия, Мальта, остальные регионы Испании и Нидерландов, некоторые регионы Греции, Бельгии и Дании находятся в красной зоне. В оранжевой зоне находятся Ирландия, ряд регионов Греции, Бельгия, Хорватия, Франция, Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия.

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