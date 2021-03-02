Латвию посетит с рабочим визитом президент Эстонии
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Сегодня Латвию с рабочим визитом посетит президент Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщила представитель канцелярии президента Латвии Эгила Левитса Юстина Дейчмане.

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Визит Кальюлайд приурочен к 100-летию взаимного признания Латвии и Эстонии де-юре и началу дипломатических отношений.

Во время рабочего визита Кальюлайд в Рижском замке встретятся латвийская и эстонская делегации, оба президента сделают заявление для прессы, а затем президент Эстонии посетит Центр передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО.

Визит будет проходить в соответствии с протоколом эпидемиологической безопасности, то есть с использованием масок, соблюдением дистанции и отказом от рукопожатий, сообщила Дейчмане.

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LETA

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LETA

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