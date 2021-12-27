Лавров: на Западе стали замечать "безбашенные поступки" Зеленского и опасаться этого

Министр иностранных дел Росси Сергей Лавров заявил, что на Западе обеспокоены действиями президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

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"Зеленский совершает поступки, которые просто безбашенные очень часто, боятся именно безбашенства, боятся того, что какая-то глупость, об этом все чаще пишут сейчас на Западе, разожжет конфликт, который, по большому счету, никому не нужен", — выразил мнение глава российского МИД.

В этом же интервью Лавров не исключил, что Запад планирует начать войну на Украине и обвинить во всем Москву.

Ранее газета The New York Times написала, что отсутствие необходимого управленческого опыта у президента Зеленского может стать причиной полномасштабного вооруженного противостояния.

По словам журналиста Эндрю Крамера, любой неосторожный шаг может привести к войне, которая грозит серьезно ухудшить отношения между Россией и США.