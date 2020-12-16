Лавров назвал забавным чтение новостей о "тройном отравлении" Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал расследования об отравлении оппозиционера Алексея Навального, опубликованные в последние дни.

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"Мы уже привыкли к тому, что США, да и другие западные страны, просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное и даже тройное отравление Навального. Оказалось, что в первый раз его жену отравили", — сказал Лавров на пресс-конференции в Загребе (цитата по "Интерфаксу").

По словам Лаврова, все эти новости "забавно читать", однако их подача говорит об отсутствии у западных партнеров "каких-либо этических норм и каких-либо навыков нормальной дипломатической работы", а также о нежелании выполнять международно-правовые нормы и устанавливать факты.

"И логика здесь такая: вот, дескать, мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит, виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку", — сказал Лавров.

За несколько дней до этого газета Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на анонимные источники в разведке сообщила о попытке агентов российской госбезопасности повторно отравить Навального перед его транспортировкой в Берлин. Также в начале недели издания The Insider, Bellingcat и CNN по итогам совместного расследования опубликовали материал, в котором утверждается, что к отравлению Навального причастны сотрудники ФСБ.

В Москве неоднократно заявляли о непричастности к отравлению Навального. В ответ на статью Times о повторной попытке отравления политика в омской больнице пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что "The Sunday Times — воскресное чтиво такое в халате", и охарактеризовал статью словом bullshit ("чушь". — РБК). Заведующий отделением острых отравлений омской больницы Александр Сабаев счел статью о повторном отравлении вымыслом, указав, что доступ в палату Навального был только у медицинских работников. "Не было отравления ни первичного, ни вторичного", — сказал Сабаев. По его словам, информация "раскручивается ради каких-то определенных целей".