Лавров: ответственность за наращивание эскалации лежит на Киеве
Foto: TASS/Scanpix/LETA

21 февраля по инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор главы МИДа России Сергея Лаврова с федеральным министром иностранных дел ФРГ А. Бербок.

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В отношении ситуации на юго-востоке Украины Лавров подчеркнул, что на Киеве лежит ответственность за наращивание эскалации на линии соприкосновения в Донбассе и участившиеся в этой связи вооруженные провокации, которые уже послужили толчком к началу гуманитарной эвакуации в Россию гражданского населения непризнанных республик.

Как отмечает МИД РФ, Лавров вновь призвал германскую сторону как участницу "нормандского формата" оказать максимальное влияние на украинские власти с целью побудить их занять более конструктивную позицию.

"Констатировано, что реализация Минских договоренностей остается единственным путем к достижению долгосрочного и устойчивого урегулирования внутриукраинского конфликта", — говорится в официальном сообщении МИД РФ.

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