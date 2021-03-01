Лавров пожаловался Совету Европы на нарушение прав русскоязычного населения в странах Балтии
Foto: AP/Scanpix/LETA

Глава МИД России Сергей Лавров пожаловался Совету Европы (СЕ) на проблему нарушения прав русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии. Соответствующий документ появился на сайте ведомства.

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Министр направил послание Генеральному секретарю СЕ Марии Пейчинович-Бурич по случаю 25-летия вступления Российской Федерации в Совет Европы.

”Отсутствие надлежащей реакции на такие массовые и долгосрочные нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы. Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов”, — отметил Лавров в сообщении.

Ранее в феврале Лавров рассказал о нарушении прав русскоязычного населения на Украине. Он напомнил, что с сентября 2020-го на Украине начался процесс ”выдавливания языков нацменьшинств” из общественной и образовательной сфер, и подчеркнул, что Россия особенно обеспокоена данными нарушениями.

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