Лавров предостерег НАТО от дальнейшего расширения к российским границам

Россия будет рассматривать дальнейшее расширение НАТО как пересечение "красной линии", заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Мы не обсуждали гипотетические сценарии, в том числе касающиеся попыток насильно затянуть Грузию вопреки воле большой части ее народа в Североатлантический альянс", — сказал Лавров на пресс-конференции в Сочи, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он накануне с главами МИД Абхазии и Южной Осетии совместные ответные шаги в случае вступления Грузии в НАТО.

"Наша позиция о расширении НАТО хорошо известна — это будет "красной линией", если альянс продолжит передвигаться все ближе и ближе к границам Российской Федерации", — подчеркнул министр.

Лавров подчеркнул: "Те предложения, которые по поручению президента мы внесли и которые связаны с обеспечением безопасности Российской Федерации в контексте общей безопасности во всем евроатлантическом регионе, они четко отвечают на то, как мы видим эту ситуацию".

"И отвечают на вопрос о том, что Россия искренне заинтересована не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисуют некоторые натовские стратеги", — заявил глава МИД РФ.