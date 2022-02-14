Лавров видит шансы договориться с Западом о "гарантиях безопасности"

По словам главы МИД РФ, регулярные контакты Москвы с представителями западных стран показывают, что возможности для договоренностей "далеко не исчерпаны".

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Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом Владимиром Путиным в понедельник, 14 февраля, заявил, что шансы на договоренности со странами Запада относительно требований РФ о "гарантиях безопасности" сохраняются.

"Мы уже не раз сказали — и вы говорили, и другие представители РФ, — что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня. Но все-таки, наверное, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда", — сказал Лавров на вопрос Путина, есть ли у российской стороны шанс договориться с США и НАТО "по ключевым вопросам, вызывающим озабоченность" или это просто попытка Запада втянуть Россию "в бесконечный переговорный процесс, не имеющий никакого логического завершения".

По словам Лаврова, Россия получила от США и НАТО "неудовлетворительные ответы" на большинство вопросов, о которых шла речь в требованиях Кремля, однако регулярные контакты Москвы с представителями западных стран — как состоявшиеся, так и запланированные — показывают, что возможности для договоренностей "далеко не исчерпаны". "Они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать", — подчеркнул министр.

Он также сообщил, что российский МИД уже подготовил проект ответа на встречные предложения США и НАТО, он сформулирован на 10 страницах.

Требования России

В конце прошлого года МИД РФ обнародовал пакет требований по "гарантиям безопасности" для России. В числе прочего, Москва потребовала от НАТО отказаться от дальнейшего расширения на восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.

В связи с наращиванием численности российских войск на границе с Украиной на Западе опасаются, что данные действия являются подготовкой вторжения РФ в соседнюю страну. Целая серия переговоров с РФ на различных площадках в январе не привела ни к какому результату.