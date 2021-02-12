Лавров заявил о готовности к разрыву отношений с ЕС
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Россия может разорвать связи с Евросоюзом, если он введет новые санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Фрагмент его интервью Владимиру Соловьеву опубликован на YouTube-канале ведомства, пишет РБК.

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Лаврова спросили, движется ли Россия к разрыву с ЕС. "Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да", — сказал министр.

По его словам, Россия не хочет оказаться изолированной "от мировой жизни", но должна быть к этому готова. "Хочешь мира — готовься к войне", — заключил Лавров.

О том, что ЕС начал работу над предложениями по санкциям против России в связи с решением суда в отношении оппозиционера Алексея Навального, накануне сообщили источники Bloomberg. По их информации, 10 февраля представители стран — участниц Евросоюза обсудили возможные меры на закрытой встрече, и никто не выступил против введения ограничений.

На прошлой неделе верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Москву и провел переговоры с Лавровым. Его приезд стал первым подобным визитом для глав дипломатии ЕС за последние три года. Многие страны ЕС резко раскритиковали визит Борреля.

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