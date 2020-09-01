Лавров заявил о перешедшей "все грани приличия" Литве из-за Беларуси
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Власти Литвы "перешли все грани приличия" в ситуации вокруг Беларуси, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

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"Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия в требовании, которое они выдвигают. И у нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской (кандидат на выборах президента Беларуси) работают совсем не демократическими методами", — сказал российский министр.

Он добавил, что в этих методах "не сильно проявляется" уважение к суверенитету Белоруссии. Также, по его словам, сейчас наблюдаются "попытки раскачать ситуацию в республике".

Как сообщалось, страны Балтии ввели санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц. Пятилетний запрет на въезд, с 31 августа 2020 года по 30 августа 2025 года, установлен для президента Александра Лукашенко, министров внутренних дел, юстиции и генпрокурора, представителей службы администрации президента, Центральной избирательной комиссии и силовых структур.

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