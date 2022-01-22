Le Figaro: НАТО готовится к "нападению" России в Прибалтике
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В Прибалтике проходят учения НАТО, в ходе которых отрабатываются действия в случае нападения потенциального противника. О маневрах сообщает французская газета Le Figaro.

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В материале отмечается, что задача подразделений, базирующихся на восточном фланге — сдержать наступление противника, пока альянс не подготовит военный ответ. Кроме того, НАТО отрабатывает совместные действия контингентов разных стран — в Прибалтике дислоцированы французские, немецкие и британские военные.

В учениях принимают участие танки, бронеавтомобили, БМП, противотанковые снаряды и ракеты.

"На этой обширной местности также можно проводить учебные стрельбы из танков боевыми зарядами, а в Европе таких "природных" полигонов просто нет", — отмечает корреспондент Le Figaro.

Журналист французской газеты подчеркивает, что в странах Балтии живет много русских. По его словам, они не претендуют на особую идентичность, тем не менее латвийские, литовские и эстонские спецслужбы следят за их настроениями.

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