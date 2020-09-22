Le Monde: Путин заявил, что Навальный мог выпить "Новичок" сам, и намекнул на "латвийский след"
Foto: AP/Scanpix/LETA

Телефонный разговор между президентами России и Франции, состоявшийся 14 сентября, был "поистине диалогом глухих", пишет французское издание Le Monde, утверждающее, что ему стали известны детали данных переговоров. Как отмечает газета, разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона "подтвердил невозможность найти общий язык для описания реальности, связанной с отравлением российского оппонента".

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В частности, Макрон обратил внимание Путина на то, что боевое отравляющее вещество "Новичок" не могло быть использовано частной организацией, поэтому Россия должна дать официальные пояснения по данному поводу. Но в ответ Путин заявил, что Навальный по какой-либо причине мог и сам принять "Новичок". Российский президент также заявил, что Навальный является "простым интернет-смутьяном, который мог симулировать дискомфорт и в прошлом", пишет Le Monde.

Также Путин обратил внимание Макрона на Латвию, где, по его словам, живет некий "изобретатель "Новичка"".

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали. 22 августа Навального доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней.

2 сентября правительство ФРГ заявило, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", — указала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Позже к такому же выводу пришли лаборатории во Франции и Швеции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального.

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