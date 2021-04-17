Лечащие врачи Навального опубликовали результаты его анализов крови и предупредили о риске остановки сердца

Лечащие врачи Алексея Навального с согласия его родственников частично раскрыли результаты биохимического анализа крови политика, сделанного в лаборатории для осужденных ИК-3 УФСИН Владимирской области. Из документа следует, что уровень калия в сыворотке крови Навального составляет 7,1 ммоль/л. С 31 марта политик держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему квалифицированных врачей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца", — говорится в Twitter команды врача общей практики Анастасии Васильевой, возглавляющей независимый профсоюз "Альянс врачей"*.

Кандидат медицинских наук, кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин добавил в своем Facebook, что пациент с таким уровнем калия "должен наблюдаться в реанимации, так как в любой момент может развиться фатальная аритмия" и смерть о остановки сердца.

Врач Анастасия Васильева выложила копию биохимического анализа крови Навального. Часть данных скрыта, но видно, что калий в сыворотке крови — 7,1 ммоль/л https://t.co/C5pVVHUckL — Дождь (@tvrain) April 17, 2021

Врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук Александр Полупан, который был в составе московской бригады медиков, приезжавших в Омск во время августовского отравления Навального, сообщил The Insider, что подобные анализы являются абсолютным показанием к госпитализации. Если Навального не начать лечить, он умрет в течение нескольких дней.

"Возможности эффективного лечения в амбулаторных условиях нет. Можно поставить глюкозо-инсулиновую смесь, которая снизит калий, но в целом этот уровень калия является угрожающим для жизни, и пациент должен находиться в условиях стационара с возможностью мониторинга витальных функций", — сообщил медик.

Принудительное кормление Навального может только ухудшить состояние политика, предупредил Полупан. "После длительной голодовки есть такое осложнение, как рефидинг-синдром — когда человек начинает сразу есть, у него возникают еще более выраженные метаболические нарушения, опасные для жизни. Выход из голодовки должен быть постепенным и проходить под медицинским контролем", — сказал реаниматолог.

С ним согласен доктор медицинских наук, анестезиолог-реаниматолог Алексей Эрлих. "Принудительное кормление, которое хотят к нему применить, может только усугубить ситуацию и привести к осложнениям. Потому что полный голод длительностью более 2 недель так повреждает организм, что просто еда навредит. Нужно специальное восполнение и восстановление в специализированных условиях, а с учетом тех показателей здоровья Алексея, которые известны, — в условиях реанимационного отделения", — сообщил врач в блоге радиостанции "Эхо Москвы".

Анестезиолог и врач интенсивной терапии израильской клиники TLV Medical Center Михаил Фремдерман пояснил Русской службе BBC, что норма содержания калия в крови составляет 3,6 — 5,7 ммоль/л, и подтвердил, что Навальный при таких показателях "может умереть от нарушения сердечного ритма и проводимости в любой момент".

Доктор предположил, что из-за голодовки в организме Навального усиливаются процессы катаболизма — распада сложных белковых и жировых структур на более простые. Он также добавил, что в связи с наличием грыжи и протрузии Навальный нуждается в консультации ортопеда и нейрохирурга "для решения вопроса — а не надо ли его вообще оперировать". "А уж сочетание всех симптомов — это вообще беда", — отметил Фремдерман.

Лечащие врачи Навального просят руководство ФСИН России экстренно начать переговоры и пустить их к пациенту. "Мы готовы по первому требованию приехать, организовать консилиум и сделать все, чтобы его спасти", — говорится в заявлении команды Васильевой.