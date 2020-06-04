Lego отказалась от рекламы конструкторов с полицейскими на фоне беспорядков в США

Компания Lego не будет рекламировать и продвигать в социальных сетях игрушечные наборы с полицейскими на фоне массовых протестов в США, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда по вине сотрудников правоохранительных органов, пишет отраслевое издание Toybook со ссылкой на пресс-службу производителя игрушек и письмо маркетологам.

Toybook ознакомилось с электронным письмом, разосланным компанией интернет-маркетинга Rakuten Linkshare продвигающим продукцию Lego специалистам. В этом обращении Rakuten Linkshare, выступая от имени Lego Group, попросила перестать продвигать в Сети более 30 игрушечных наборов, в которые входят фигурки полицейских, пожарных, преступников, собак-ищеек, машины экстренных служб (в частности, полицейские машины), копии полицейских и пожарных участков и другие аналогичные игрушки.

В то же время, как отмечает Toybook, игрушечные наборы подобного рода по-прежнему продаются на сайте Lego, в магазинах компании и имеются в наличии на ее складах. Пресс-секретарь Lego Group подтвердил изданию эту информацию. В пресс-службе компании заявили, что попросили своих партнеров временно приостановить размещение рекламного контента Lego в соцсетях "в ответ на трагические события в США".

Скандал вокруг смерти Джорджа Флойда

Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из офицеров надавил на шею афроамериканца коленом. Впоследствии Флойд скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Позднее смерть мужчины была признана убийством.

Офицер полиции Дерек Шовен был уволен и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Еще три офицера были уволены, им также предъявили обвинения.

Смерть Флойда вызвала многочисленные акции протеста по всей стране. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и