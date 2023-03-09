Леонид Волков уходит из руководства ФБК из-за письма с просьбой снять санкции с бизнесменов Авена и Фридмана

Ближайший соратник Алексея Навального, председатель правления ACF International (Фонд борьбы с коррупцией) Леонид Волков объявил о решении "взять паузу в своей публичной общественно-политической деятельности" во главе организации. Ранее главный редактор закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опубликовал письмо властям ЕС с просьбой снять санкции против руководства российской "Альфа-групп" — под обращением стояла в том числе подпись Волкова.

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Вечером 8 марта Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале фотографии письма, направленного главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. Авторы письма обращались к руководству Евросоюза с просьбой снять санкции с руководителей "Альфа-групп" — Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Под документом стояли, в частности, подписи Волкова, соосновательниц телеканала "Дождь" Натальи Синдеевой и Веры Кричевской, журналистов Леонида Парфенова и Сергея Пархоменко, политика Леонида Гозмана и бизнесмена Евгения Чичваркина.

Волков отрицал, что подписывал это письмо, датированное 7 февраля 2023 года. Политик назвал свою подпись "фотошопом". 9 марта Волков опубликовал в своем Telegram-канале копию другого письма, которое он в октябре направил Боррелю. В нем также содержалась просьба снять санкции с руководителей "Альфа-групп". За 20 минут до политика это же письмо обнародовал и Венедиктов. При этом неделю назад Волков рассказывал в интервью агентству Bloomberg, что в октябре действительно просил Евросоюз снять санкции с Фридмана.

"Это письмо было большой политической ошибкой. Хуже того, сделав это, я превысил свои полномочия — подписал его не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил, и, следовательно, тем самым их подставил. У меня было ощущение, что ситуация на тот момент (на фоне поражений путинской армии и разброда в российских элитах) сложилась критическая, и что можно, создав прецедент, запустить цепную реакцию публичных осуждений войны и раскола в российских элитах. Я ошибся", — заявил сегодня Волков. Он также попросил прощения у своих коллег и добавил, что в ближайшем будущем обсудит с ними возможное прекращение любого сотрудничества.

При этом подписание письма от 7 февраля, опубликованного Венедиктовым, политик продолжает отрицать.

P.S. Что касается февральского коллективного письма: повторю, что я не давал согласие на использование в нем своей подписи. Я был согласен подписать стейтмент для суда по санкциям в личном качестве (опять же, для создания прецедента), но не более того. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) March 9, 2023

С весны 2022 года ФБК ведет "Список коррупционеров и разжигателей войны". Сейчас в нем значатся более семи тысяч человек, поделенных на несколько категорий: "организаторы войны", "пропагандисты", "коррупционеры", "публичные сторонники Путина", "организаторы политических репрессий" и так далее. В ФБК заявляли, что этот перечень может использоваться при составлении санкционных списков. Из руководства "Альфа-групп" в списке ФБК присутствует только Петр Авен. В него включен и Венедиктов.