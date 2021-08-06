Лесные пожары в Греции: эвакуированы пригороды Афин

Лесные пожары вплотную подошли к столице Греции: в ночь на пятницу власти провели массовую эвакуацию жителей северных пригородов Афин, днем в пятницу погиб один человек.

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Огонь уже уничтожил десятки домов, несколько десятков человек попали в больницу. Афины накрыла пелена едкого дыма.

"Это катастрофа, вся деревня сгорела", - сказал агентству Франс Пресс Иоаннис Асланис, житель одной из деревень на большом острове Эвбея близ Афин.

С Эвбеи 600 человек эвакуировались на материк.

На помощь грекам прилетели пожарные из Франции, Швейцарии, Швеции, Румынии и Кипра.

Распространению огня способствуют сильный ветер и палящая жара. В последнюю неделю температура воздуха днем в Греции превышала 40 градусов.

"Если кто-то еще думает, что изменение климата - это выдумка, пусть приезжает и посмотрит, с какой силой оно здесь проявляется", - сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Лесные пожары бушуют и в соседних с Грецией Албании, Болгарии, Северной Македонии и Турции. В Турции погибли восемь человек, тысячам местных жителей и туристов пришлось бежать от пожаров.

В четверг турецким пожарным удалось остановить огонь на подступах к угольной электростанции в провинции Мугла, где находится морской курорт Мармарис.