Лесные пожары в Якутии угрожают более чем десятку населенных пунктов

В Якутии лесные пожары угрожают более чем десятку населенных пунктов в семи районах республики. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с пожарами в воскресенье, 8 августа.

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В настоящий момент власти региона в превентивных целях организуют отселение жителей сел Кальвицы и Харыялах, которые находятся в непосредственной близости от зоны пожаров. Людей из села Кальвицы вывозят на катере и пароме по реке Тюгюэне. К обоим селам было направлено по вертолету Ми-8 с водосливным устройством, сообщают в пресс-службе правительства республики.

По данным оперативного штаба, сейчас в Якутии полыхают 155 лесных пожаров, специалисты пытаются потушить 71 из них. В борьбе со стихией задействованы 3,6 тысяч человек и 510 единиц техники. За прошедшие сутки спасателям удалось потушить в Якутии 11 лесных пожаров общей площадью 50,5 тысяч га и локализовать девять очагов общей площадью 61,9 га. За это же время в регионе было обнаружено семь новых пожаров.

Накануне, 7 августа, огонь уничтожил 31 жилой дом и восемь хозяйственных построек в селе Бяс-Кюель Горного района Якутии. Распространению пламени способствовал сильный ветер, из-за которого пожары в этот день, по данным властей, продвинулись на расстояние от 40 до 130 км. Сейчас в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Задымление в Иркутской области

Между тем из-за лесных пожаров в Якутии 438 населенных пунктов в 14 районах Иркутской области оказались в зоне задымления.

Тем не менее, по данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения воздуха и превышения предельно допустимой концентрации оксида углерода в регионе зафиксировано не было.

Всего в Иркутской области сейчас действует 36 лесных пожаров общей площадью более 123 тысяч га. Большинство из них (27) расположены в Катангском районе.

Лесные пожары на юге Башкирии

Опасная ситуация из-за лесных пожаров сложилась и на юге Башкирии, где за сутки, с 7 по 8 августа, было зарегистрировано 11 новых очагов на общей площади 47,8 га и потушено семь пожаров на площади 91,7 га.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике, сейчас общая площадь лесных пожаров в Башкирии составляет 1,6 тысяч га, семь очагов общей площадью 300 га были локализованы. При этом угроза населенным пунктам в регионе, по официальным данным, отсутствует.