Летальность британского штамма Covid-19 оказалась на 64% выше
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Британский штамм коронавируса на 64% смертоноснее прежних. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исследование Эксетерского университета.

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Исследователи проанализировали данные примерно 55 тысяч пар заболевших в период между октябрем 2020 года и январем 2021 года. Выяснилось, что вероятность летального исхода у инфицированных британским штаммом на 64% выше: 4,1 на 1000 заболевших против 2,5.

В январе британские власти, ссылаясь на ряд исследований, заявляли, что новый вариант коронавируса может быть на 40% смертоноснее. Британский вариант, известный как B.1.1.7, обнаружили в конце 2020 года.

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