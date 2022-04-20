"Летающий госпиталь" доставит раненых из Украины в Германию

Бундесвер хочет вывезти в Германию на лечение больше раненых из Украины. Об этом передало в среду, 20 апреля, агентство dpa.

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По его данным, самолет A310 MedEvac уже вылетел из международного аэропорта Кельн/Бонн в Жешув на юго-востоке Польши для выполнения эвакуационного рейса. Как и неделей ранее, машина доставит в Германию получивших ранения детей и взрослых. В полете им будут оказывать помощь солдаты медико-санитарной службы.

"Летающий госпиталь" люфтваффе

"Летающий госпиталь" может пролететь без дозаправки 11 тысяч километров, в нем шесть модулей интенсивной терапии и до 38 мест для людей с менее серьезными травмами либо максимум 56 мест для раненых — планировка варьируется в зависимости от медицинских требований.

За пациентами ухаживают до 25 врачей, медсестер интенсивной терапии и фельдшеров. На борту есть системы вентиляции легких, контроля функций кровообращения и проведения инфузий, портативный ультразвуковой аппарат и другое оборудование.

Жешув расположен примерно в 90 км от границы с Украиной.

В бундесвере отвергли возможность поставки тяжелого вооружения Киеву

Ранее заместитель генерального инспектора бундесвера Маркус Лаубенталь (Markus Laubenthal) отверг возможность поставки тяжелого вооружения Киеву. Интервью с Лаубенталем вышло в эфире Morgenmagazin на канале ZDF. "Чтобы поддерживать военную мощь, а также проводить обучение, нам нужны системы вооружений", — отметил Лаубенталь.

По его словам, германские боевые машины пехоты (БМП) Marder, в частности, необходимы для выполнения различных обязательств в составе формирований Североатлантического альянса. Если Marder будут направлены Киеву, "у бундесвера не останется ничего для Сил быстрого реагирования НАТО при необходимости поддержки", заявил Маркус Лаубенталь.