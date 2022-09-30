Летевшие в Вильнюс самолеты из-за тумана были направлены в Ригу

В пятницу из-за густого тумана была нарушена работа Вильнюсского аэропорта. Представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас сказал, что один самолет из Таллина был отправлен в Ригу, второй ждет улучшения видимости.

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Самолет airBaltic Airbus A220-300 вылетел из Таллина в 09.00 и в 10.05 должен был совершить посадку в Вильнюсе. Однако не мог этого сделать из-за плохой видимости.

"Самолет, который должен был сесть в Вильнюсе, был направлен в Ригу. Причина — плохая видимость. Вильнюсский аэропорт находится в такой местности, где часто бывают туманы. Сегодня как раз и сложилась такая ситуация. Пилоты решили совершить посадку в Риге", — пояснил Василяускас.

Он сказал, что прилетевший из Осло самолет Ryanair тоже кружил над городом в ожидании улучшения видимости. Он смог сесть не в 11.00, как предполагалось, а в 11.35.

"Сейчас мы видим, что улучшения условий ждет грузовой самолет DHL", — сказал в пятницу около полудня Василяускас. После 12.00 сообщили, что DHL уже совершил посадку. Собеседник сказал, что осенью такие ситуации в Вильнюсе бывают часто, особенно по утрам.

"С туманом сложно, он то собирается, то рассеивается, то снова рассеивается. Его сложно прогнозировать", — прибавил он.