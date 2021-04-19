Летевший из Парижа в Токио самолет сел в Новосибирске из-за инсульта у пилота
Foto: AFP/Scanpix

Самолет Boeing 787-800 Dreamliner японской авиакомпании All Nippon Airways, летевший из Парижа в Токио, совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за того, что у пилота, по предварительным данным, произошел инсульт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ТАСС и Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Причина предварительная — инсульт у командира воздушного судна", — сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, лайнер приземлился в Новосибирске в 09:53 по местному времени (05:53 по латвийскому времени). В ведомстве добавили, что в самолете летели только основной и резервный экипажи. Вылет запланирован через 18 часов.

В пресс-службе новосибирского аэропорта агентству также сообщили, что члену экипажа самолета Boeing 787-800 Dreamliner стало плохо, в связи с чем была совершена экстренная посадка.

"Самолет Boeing 787-800 Dreamliner пассажирский, летели семь членов экипажа, без пассажиров, это перегон", — добавили в пресс-службе авиаузла.

По словам источника "Интерфакса", второй пилот лайнера сообщил диспетчерам, что во время полета состояние командира экипажа резко ухудшилось: возникла головная боль, стала проявляться ассиметрия лица, что характерно для острого нарушения мозгового кровообращения. "Командир был госпитализирован с подозрением на инсульт", — сказал собеседник агентства.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Tags

Boeing Париж
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай