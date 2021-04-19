Летевший из Парижа в Токио самолет сел в Новосибирске из-за инсульта у пилота

Самолет Boeing 787-800 Dreamliner японской авиакомпании All Nippon Airways, летевший из Парижа в Токио, совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за того, что у пилота, по предварительным данным, произошел инсульт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ТАСС и Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

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"Причина предварительная — инсульт у командира воздушного судна", — сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, лайнер приземлился в Новосибирске в 09:53 по местному времени (05:53 по латвийскому времени). В ведомстве добавили, что в самолете летели только основной и резервный экипажи. Вылет запланирован через 18 часов.

В пресс-службе новосибирского аэропорта агентству также сообщили, что члену экипажа самолета Boeing 787-800 Dreamliner стало плохо, в связи с чем была совершена экстренная посадка.

"Самолет Boeing 787-800 Dreamliner пассажирский, летели семь членов экипажа, без пассажиров, это перегон", — добавили в пресс-службе авиаузла.

По словам источника "Интерфакса", второй пилот лайнера сообщил диспетчерам, что во время полета состояние командира экипажа резко ухудшилось: возникла головная боль, стала проявляться ассиметрия лица, что характерно для острого нарушения мозгового кровообращения. "Командир был госпитализирован с подозрением на инсульт", — сказал собеседник агентства.