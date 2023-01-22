Летевший из Польши в Грецию самолет Ryanair сообщил о бомбе
Foto: DELFI

Из-за подозрений о возможной бомбе, заложенной в самолете, греческие истребители сопроводили пассажирский самолет компании Ryanair, совершавший рейс из Польши в Грецию, сообщает агентство AFP.

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Инцидент с ирландским лоукостером Ryanair случился днем 22 января. Когда Boeing 737 вылетел в Афины из польского Катовице, то сразу после взлета поступило сообщение об угрозе взрыва на борту. Пилот уведомил диспетчерскую вышку Афин о возможной бомбе, но пока неясно, откуда поступила информация.

По информации министерства обороны Греции, в самолете было 190 человек.

Сначала лайнер сопровождали венгерские истребители, а потом Греция подняла в воздух свои два истребителя F-16. Вскоре после 18:00 по латвийскому времени самолет успешно приземлился в изолированном районе международного аэропорта Афин "Элефтериос Венизелос“. Также в афинский аэропорт был направлен спецназ.

По данным телеканала ERT, Boeing отправили на специальную площадку, после чего началась эвакуация пассажиров.

"Пассажиры высадились и проверяются", — сообщила AFP представитель греческой полиции, добавив, что затем самолет будет обследован на предмет обнаружения бомбы.

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