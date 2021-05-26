Летевший в Барселону борт Белавиа развернулся у границы с Польшей (ДОПОЛНЕНО)

Данные о том, по какой причине самолет не вошел в воздушное пространство Польши, разнятся. Лайнер вернулся в Минск.

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Самолет белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", который выполнял рейс из Минска в Барселону, развернулся у границы с Польшей и в итоге вернулся в аэропорт вылета, следует из данных Flightradar24.

Борт вылетел из Минска, долетел до границы с Польшей, однако не пересек ее и начал кружить в районе Бреста. Лайнер сделал не менее семи кругов, после чего развернулся и направился в аэропорт вылета.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя Польского агентства гражданской авиации, Польша не пустила самолет в свое воздушное пространство.

"Самолет "Белавиа" действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Белоруссией", — пояснил он.

Однако ТАСС опубликовал противоположную информацию, полученную, как сообщает агентство, от того же Польского управления гражданской авиации. Там изданию сообщили, что допуск самолетов в воздушное пространство государства не входит в его компетенции и регулятор не знает, почему борт летал кругами у границы. "Управление гражданской авиации не занимается допуском или не допуском самолетов", — сообщили агентству в управлении. "Я вижу самолет сейчас. <…> Я не знаю, почему он летает кругами. <…> Я не знаю, что произошло", — уточнил представитель регулятора.

Позже пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич сообщил "РИА Новости", что борт не вошел в воздушное пространство Польши из-за того, что Франция, чью территорию ему пришлось бы пересечь, не дала разрешение на пролет. "Наши службы передали экипажу этого самолета информацию о том, что французские службы заблокировали влет в свое воздушное пространство всех белорусских самолетов, — сказал он. — Экипажу сообщили эту информацию о том, что он может иметь проблемы при пересечении воздушного пространства Франции.

Минск объяснил разворот самолета у Польши и заявил о воздушном пиратстве

В белорусской авиакомпании "Белавиа" заявили, что экипаж был вынужден развернуть у границы с Польшей вылетевший из Минска в Барселону пассажирский самолет, поскольку Франция, над чьей территорией должен был пролетать лайнер, отменила план рейса.

"За три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании", — говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика. Командир воздушного судна узнал об этом от Управления воздушным движением Польши, когда самолет набирал высоту.

Экипаж попытался договориться с Управлением воздушным движением Марселя об изменении маршрута, но тщетно. "Более того, французский диспетчер сослался на устное распоряжение премьер-министра Франции", — заявили в "Белавиа".

Как сообщили в компании, сначала запрет на выполнение рейсов по маршруту Минск — Париж не включал ограничение на пересечение воздушного пространства Франции. "Обновленный запрет "Белавиа" получила сегодня только в 15:16. До этого времени борт ждал в воздухе около двух часов, после чего вернулся в Минск", — заявил перевозчик. В "Белавиа" отметили, что повторно попытались согласовать маршрут с властями Франции, но получили отказ, в том числе на предложение о пролете над нейтральными водами.

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз назвал действия Франции нарушением норм воздушного права, в частности Чикагской конвенции. "Совершенно вопиющий факт и безнравственный поступок. Честно говоря, уже практически воздушное пиратство", — заявил он. По словам Глаза, "Белавиа" ничего не нарушала и ситуация не имеет отношения к "политической истерии вокруг недавнего рейса Ryanair".

Вынужденная посадка в Минске самолета Афины-Вильнюс

23 мая самолет авиакомпании Ryanair на пути из Афин в Вильнюс совершил незапланированную посадку в Минске, после того как экипажу передали сообщение о бомбе на борту. Проверка не выявила ничего опасного в самолете. Этим рейсом летел бывший главред Telegram-канала Nexta, который был признан властями экстремистским, Роман Протасевич. С ним была его девушка, россиянка Софья Сапега. Молодых людей задержали, сняли с рейса и позже арестовали на два месяца.

Европейские страны сочли это "беспрецедентным и неприемлемым актом". Саммит ЕС поручил Совету блока запретить белорусским перевозчикам полеты в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть для них доступ в аэропорты ЕС. Пока Совет ЕС не согласовал это решение.

Однако некоторые страны приняли такое решение индивидуально. Так, свои аэропорты для белорусских перевозчиков закрыли Латвия, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия и другие государства. Также решение прекратить полеты в Белоруссию приняли некоторые авиакомпании.