Летевший в Москву из Стамбула самолет по техническим причинам совершил посадку в Вильнюсе
Foto: AFP/Scanpix

Самолет Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Москву, в субботу по техническим причинам приземлился в Вильнюсе.

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Об этом BNS сообщил пресс-секретарь литовских аэропортов Марюс Зеленюс.

Он сказал, что самолет был отремонтирован, и авиакомпания скоро продолжит полет.

"После осмотра и ремонтных работ авиакомпания планирует продолжить рейс на том же самолете", — сказал представитель литовских аэропортов.

По его словам, самолетом летели 186 пассажиров. Примерно с 12.20 они находились в терминале аэропорта и ожидают вылета в Москву.

Летевший в Москву из Стамбула самолет по техническим причинам совершил посадку в Вильнюсе
Foto: Скриншот flightradar24.com
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