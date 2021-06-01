Лето Литва встречает новыми правилами: что изменится

С 1 июня 2021 года вводятся карантинные послабления. Такое решение на прошлой неделе приняло правительство Литвы, продлив карантин еще на месяц – до июля. Delfi рассказывает, что меняется со вторника.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Общение

Со вторника в частных и общественных местах в помещении можно находиться группами не больше 10 человек или двум домашним хозяйствам. На открытом воздухе количество собравшихся не ограничивается. Ограничения не действуют, если вместе собираются люди, у которых есть "паспорт возможностей". На открытом пространстве, если рядом нет других людей и в детских лагерях маски надевать не надо.

Меняются условия выдачи "паспорта возможностей"

С 1 июня "паспорт возможностей" смогут получить лица, который не раньше чем за 72 часа (с момента взятия проб) сдали ПЦР SARS–CoV–2 PGR тест. По-прежнему можно получить "паспорт возможностей" на 24 ч., сдав тест на антигены.

"Паспорт возможностей" привитые вакциной от COVID–19 Vaccine Janssen смогут получить через 2 недели после вакцинации. По-прежнему действует паспорт и для привитых другими вакцинами. Через неделю после второй дозы Comirnaty или Moderna, а также после 4 недель с момента вакцинацией первой дозы вакцины Vaxzevria, но не дольше, чем до 12 недели, когда требуется ревакцинация.

Кроме того, его получают переболевшие коронавирусом, если диагноз был подтвержден положительным ПЦР тестом SARS–CoV–2 PGR и с момента тестирования не прошло 180 дней.

Образование

В муниципалитетах, где заболеваемость коронавирусом нa 100 000 за 14 дней ниже 200, ученики 5–11 классов могут вернуться в школы без тестирования.

Услуги и торговля

С 1 июня в местах предоставления услуг на одного клиента требуется выделять 10 кв. м площади. Такое же требование распространяется на места торговли (магазины и рынки). В местах досуга и спортклубах, бассейнах, банях, на дискотеках и т.д. - 20 кв. м на одного клиента. Эти требования не действуют, если все клиенты приходят с "паспортом возможностей".

Заведения общепита

С 1 июня кафе, рестораны, бары, ночные клубы, казино и другие места развлечений работают с 7 до 24 часов, если едят и пьют на улице. Внутри помещений с 7 до 24 ч. могут принимать только жителей с "паспортом возможностей".

Мероприятия

В закрытых помещениях в мероприятии могут участвовать не больше 250 человек, заполненность зала - не больше 50%. На улице количество зрителей не ограничено, все места должны быть сидячими (исключение - выставки животных); по-прежнему во время мероприятий нельзя торговать напитками и едой, посетители мероприятий должны быть в масках и на улице и в помещениях.

Если у всех посетителей есть "паспорт возможностей", то в помещении могут быть не больше 2000 человек, заполненность зала - не больше 75%. Исключения - в закрытых помещениях контрольные матчи Литовской лиги баскетбола и зрители на матчах отборочного турнира FIBA, заполненность зала - не больше 75%. На открытых местах количество зрителей не ограничена. Можно продавать еду и напитки, в помещении надо находиться в масках.