Летом на курортах Литвы вырастут цены: за что приезжающим придется платить больше

Тем, кто готовится к отдыху на курортах Литвы, скоро придется шире открывать кошельки. Приближающееся начало лета ознаменует повышение цен на билеты на паромы Smiltynės perkėlos и подорожавший въезд в Нерингу. В Центре туризма и информации Неринги говорят, что предприниматели уже готовы к сезону и ждут прибывающих гостей, хотя, по их словам, около 80 процентов отелей уже забронированы на лето.

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Паромы подорожают

Тем, кто готовится к отдыху на курортах Литвы, скоро придется шире открывать кошельки. Приближающееся начало лета ознаменует повышение цен на билеты на паромы Smiltynės perkėlos и подорожавший въезд в Нерингу. В Центре туризма и информации Неринги говорят, что предприниматели уже готовы к сезону и ждут прибывающих гостей, хотя, по их словам, около 80 процентов отелей уже забронированы на лето.

Вырастет цена и для желающих перебраться на другой берег Куршского залива на мопеде или мотоцикле. Для них билет будет стоить от 5 до 5,2 евро. Переезд на автобусе до 5 тонн с лета обойдется в 26 евро, более 5 тонн - 41,70 евро, автотранспортом от 3,5 до 12 тонн - 30 евро, более 12 тонн - 41,70 евро.

Поясняется, что цены изменены на основе пересчета максимального тарифа (дохода) AB Smiltynės perkėlos. Наивысший тариф был рассчитан и утвержден на заседании Государственной комиссии по контролю за ценами и энергетикой.

Въезд в Нерингу - 30 евро

Лина Пусвашките, специалист по связям с общественностью администрации самоуправления Неринги, сообщила, что местный сбор за проезд автомобиля с 1 июня с 10 евро увеличится до 30 евро. За электромобили платить этот сбор не нужно. "Размер местного сбора за летний сезон за автомобиль остается таким же, как и в прошлом году", - сказала она.

Стоимость въезда автобуса до 30 мест не меняется и остается прежней - 20 евро, но с 1 июня цена въезда кемпера повышается с 20 до 30 евро.

Цены на гостиницы вырастут, забронировано около 80 процентов номеров

Заместитель директора Центра туризма и информации Неринги Ангелина Иванова заверила, что по первоначальным прогнозам, несмотря на рост цен, летний сезон в Неринге будет насыщенный, и сегодня около 80 процентов жилья уже забронировано.

Бронирование на июль и август гости из-за рубежа, туристические агентства пока не отменяют , но объекты размещения, ориентированные на местных гостей, заполняются почти на 100%.

"Конечно, номера все еще доступны, особенно в новых или отремонтированных отелях, таких как Spa Nida, Nidos Banga, которые недавно открыли системы бронирования", - сказала она.

Иванова подсчитала, что в этом году средняя цена номера на двоих в сутки составит от 110 до 250 евро с завтраком.

"У предпринимателей Неринги, оказывающих услуги по размещению в частном секторе, в этом сезоне также много заказов - цена квартиры на семью из 4 человек достигает от 100 до 200 евро в сутки. В целом заметно, что цены на услуги по размещению немного выросли по сравнению с прошлым годом. В отношении безопасности объекты размещения соответствуют требованиям Минздрава", - прокомментировал заместитель директора Центра туризма и информации Неринги.

В Паланге - сбор за парковку

С 15 мая на улицах Паланги также будет взиматься плата за парковку. Она будет действовать до 15 сентября. Сообщается, что территория города Паланга разделена на три части: зеленую, красную и желтую зоны. В зеленой зоне - 2 евро в час, 1 евро - полчаса. В красной зоне плата составит 1,2 евро в час, 0,6 евро за полчаса. В желтой зоне - 0,6 евро в час, 0,3 евро за полчаса.