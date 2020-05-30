"Левада-центр": рейтинг доверия Путину упал до 25%

Рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину опустился до 25%. В апреле он составил 28%. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", пишет портал телеканала "Дождь".

Респондентам задавали открытый вопрос "Назовите 5-6 политиков, которым вы больше всего доверяете?".

Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда "Левада" начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.

Также россияне доверяют министру обороны Сергею Шойгу (14%), премьер-министру Михаилу Мишустину (11%) и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому (10%). Алексею Навальному доверяют 4% — столько же, сколько мэру Москвы Сергею Собянину.

16% опрошенных заявили, что не доверяют никому (в апреле так ответили 12%). 33% затруднились с ответом.

В апреле "Левада-центр" зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения деятельности Путина — 59%, респондентам задавали закрытый вопрос. В марте о работе Путина положительно высказывались 63% опрошенных.

Также 29 мая рейтинг одобрения опубликовал ВЦИОМ. На прямой вопрос "Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина?" утвердительно ответили 68,9% человек.