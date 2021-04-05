"Левада-центр": треть россиян считают несправедливым решение суда отправить Навального в колонию

Чуть менее половины россиян (48%) считают справедливым решение суда отправить Алексея Навального в колонию на 2,5 года. Почти треть (29%) придерживаются противоположной точки зрения, еще 23% затруднились с ответом на этот вопрос. Это следует из опроса "Левада-центра", проведенного совместно с "Открытыми медиа".

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Чаще всего суд считают несправедливым молодые жители Москвы, крупных городов (до 500 тысяч жителей) и на селе. В столице РФ доля положительно ответивших на этот вопрос достигает 35%. А среди тех, кому 18−22 года, доля несогласных с таким вердиктом достигает 50% против 35% одобряющих. В группе 25−39 лет голоса разделились почти поровну (37% против 36%).

В небольших и средних городах скорее склонны доверять суду — здесь доля тех, кто считает его решение справедливым, максимальна и достигает 52%. Также она высока среди респондентов старшего возраста: в категории 55+ таких 60%. Столько же их среди постоянной аудитории ТВ. Те, кто черпает информацию из интернета, высказываются в поддержку Навального (45%).

Скорейшего освобождения Навальному желают 61% от тех, кто считает решение суда несправедливым. Еще 30% все равно, на заключении настаивают только 8%. Как отмечает директор "Левада-центра" Лев Гудков, такое отсутствие эмпатии представляет собой механизм психологической защиты, позволяющий не принимать на себя социальную ответственность за происходящее.

Результаты опроса говорят о том, что решающее значение для оценки событий приобретает канал, по которому люди получают информацию о деле Навального. Как отмечает Гудков, официальная пропаганда не просто дискредитирует Навального, но и подавляет альтернативную информацию о его деятельности, предлагая устойчивую пропагандистскую версию, согласно которой Навальный — авантюрист, получающий финансирование с Запада.

Отношение к Навальному в столице сильно поменялось в последние два года в связи с резким падением доходов, особенно в частном секторе. По словам Гудкова, в итоге люди перешли к тактике индивидуального приспособления, но не изменения системы. Навальный воспринимается как ее оппонент, но не предлагает альтернативы, или дает очень слабое представление о том, какой она могла бы быть.

Политолог Аббас Галлямов отмечает, что 29% сочувствующих — это очень много, особенно для Навального, одобрение деятельности которого до сих пор выше 20% не поднималось. Кроме того, 23% затруднившихся с ответом на самом деле не готовы занять ни провластную, ни "навальнистскую" позицию: именно "за них" сейчас ведут борьбу власти.

Это не означает, что "колеблющиеся" могут со временем перейти к уличным протестам, однако они могут стать потенциальными участниками "Умного голосования", считает политолог. Несмотря на противостояние властей, треть избирателей готовы прислушаться к рекомендациям Навального уже сейчас, а после того, как власти начнут отказывать оппозиционным кандидатам в регистрации, число избирателей, готовых прислушаться к Навальному, может вырасти.