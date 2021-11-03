Левитс отправится в Тарту на встречу с президентом Эстонии

Президент Эгил Левитс 5 ноября посетит Эстонию с рабочим визитом и встретится в Тарту с президентом Эстонии Аларом Карисом.

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Руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане сообщила, что президенты Латвии и Эстонии проведут совместную пресс-конференцию в Тартуском университете.

Планируется, что в ходе визита Левитс также встретится с ректором Тартуского университета профессором Томасом Асером и посетит Балтийский оборонный колледж.

Встреча Левитса и Кариса была назначена на 14 октября, когда президент Эстонии отправился с первым зарубежным визитом в Латвию, но Левитс заразился Covid-19 и был вынужден отменить встречу. Вместо него с президентом Эстонии тогда встретилась председатель Сейма Инара Мурниеце ("Национальное объединение").

Это будет первая встреча двух президентов. Карис вступил в должность президента Эстонии 11 октября.