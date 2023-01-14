Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, эссе, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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The Insider: Курортный десант

Многие российские официальные лица не просто поддерживают вторжение РФ в Украину, но и активно выступают в СМИ и соцсетях с критикой "загнивающего Запада", рассказывают о желании НАТО уничтожить Россию и призывают простых граждан быть патриотами своей страны. Журналист Сергей Ершов выяснил, что такая позиция высокопоставленных российских чиновников не останавливает их детей от заграничного отдыха на престижных курортах, расположенных, в том числе, в странах ЕС и НАТО. При этом тысячи евро, которые они тратят на аренду номеров в гостиницах и развлечения, были заработаны благодаря влиянию их родителей.

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибло как минимум 10,7 тыс. российских военнослужащих — статистику ведут "Медиазона", "Русская служба BBC" и команда волонтеров, которые анализируют сообщения в региональных СМИ и соцсетях. Минобороны РФ далеко не всегда сообщает о смерти родственникам погибшего и тем более передает тело, и тогда отчаявшиеся материи, жены, сестры и дочери обращаются за помощью к ясновидящим. "Медиазона" рассказывает, как в последние месяцы обрели популярность паранормальные паблики, в которых предлагают узнать судьбу отправленных на фронт родных, и почему многие россиянки доверяют экстрасенсам больше, чем государству.

Украинец Александр Долгополов — профессиональный теннисист, входивший в двадцатку лучших игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и в свое время обыгрывавший Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. В 2018 году он завершил спортивную карьеру и занялся бизнесом, а спустя четыре года на его родине началась война. В конце февраля 2022-го Долгополов был в Турции, куда поехал отдыхать вместе с мамой и сестрой. Еще за границей бывший спортсмен пошел в тир, чтобы научиться стрелять, затем вернулся в Украину и поступил на службу в аэроразведке. О том, как устроены его военные будни, Долгополов рассказал в интервью "Медузе".

С 2000-го по 2007 год Герман Греф возглавлял Министерство экономического развития РФ, а затем перешел на пост руководителя крупнейшего в стране Сбербанка, недавно сменившего название на "Сбер". За 14 лет ему удалось превратить старомодный государственный банк в современную финансовую экосистему, прибыль которой за это время увеличилась в 10 раз. Сам Греф многие годы оставался одним из главных "системных либералов" в российском руководстве — настаивал на плюсах глобализации, выступал за цифровизацию, а в начале 2022-го, как писала Financial Times, рассказывал Путину о разрушительных последствиях потенциального вторжения в Украину. Впрочем, выяснили расследователи "Проекта", босс главного российского банка обладает не только прогрессивными взглядами, но и оформленной на подставных лиц компанией с активами на сотни миллионов долларов.

Это монолог 39-летней жительницы Херсона, которая принципиально осталась в городе после начала оккупации и покинула его лишь однажды, чтобы вывезти сына-подростка в безопасное место. Она вспоминает, как узнала о деоккупации Херсона, как переживала обстрелы, как помогала пожилым родителям, которые уехали на подконтрольную России территорию и чем отличается свобода в довоенной Украине и та, которую принес "русский мир".

Бонус — что посмотреть: документальный фильм "Кровавый январь" от "Русской службы BBC"

Год назад, когда на постсоветском пространстве уже доели оставшиеся после новогоднего застолья салаты, в Казахстане начались массовые акции протеста против повышения цен на топливо. Они переросли в беспорядки, в ходе которых только по официальным данным погибло более 200 человек, еще более 4000 пострадало. "Русская служба BBC" поговорила с отцом четырехлетней Айкорем, которая в январе 2022-го погибла в автомобиле, обстрелянном казахстанскими полицейскими, и Ермеком Абдрешевым — он потерял глаз и ослеп, оказавшись в центре Алматы 5 января.