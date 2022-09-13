Liberation: Жан-Люк Годар совершил ассистированное самоубийство

Режиссер Жан-Люк Годар совершил ассистированное самоубийство, пишет "Медуза" со ссылкой на издание Liberation.

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"Он не был при смерти, он был просто измучен. Поэтому он принял решение прекратить это. Это было его решение, и для него было важно, чтобы об этом узнали", — рассказал изданию неназванный родственник режиссера.

Информацию об ассистированном самоубийстве также подтвердил еще один источник Liberation. Издание отмечает, что еще в 2014 году Годар в одном из интервью говорил, что может прибегнуть к ассистированному самоубийству.

Ранее сообщалось, что 13 сентября в возрасте 91 года умер режиссер Жан-Люк Годар. Режиссер находился в Швейцарии, где врач может легально выписать пациенту препарат, который приведет к смерти. При этом пациент должен принять препарат сам.