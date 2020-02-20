Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров будет баллотироваться в Госдуму на выборах 2021 года от "Партии роста" и возглавит список кандидатов. Об этом объявил лидер партии Борис Титов, сообщает со ссылкой на "Открытые медиа" портал телеканала "Дождь".

"Я вам пригожусь совершенно точно. По крайней мере, внесу яркие краски. Буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселее", — сказал музыкант.

По данным "Фонтанки", Титов принял Шнурова в партию и вручил ему партбилет. Это произошло на встрече руководителей региональных отделений партии с Титовым, которая проходит в гостинице на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге. Музыкант будет членом петербургского отделения партии.

Источники "Открытых медиа" рассказали, что указание принять Шнурова в партию поступило из администрации президента. По словам собеседника издания, в Кремле давно планировали участие Шнурова в выборах в Госдуму, однако опросы показали невысокую популярность музыканта среди россиян, особенно среди женщин.

В январе "Медуза" сообщала, что перед выборами в Госдуму Кремль создаст около 10 новых партийных проектов для видимости конкуренции. Предполагалось, что Шнуров может стать одним из лидеров такой партии.