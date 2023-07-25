Лидер норвежской левой партии ушел в отставку после кражи очков из магазина

Норвежский политик Бьорнар Мокснес ушел в отставку с поста лидера леворадикальной партии Rødt ("Красные"). Как сообщает Politico, такое решение он принял спустя пять недель после того, как попался на краже солнцезащитных очков из магазина в аэропорту.

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По данным издания, Мокснес украл очки Hugo Boss в магазине duty free в аэропорту Осло еще 16 июня. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, и ролик разошелся по соцсетям.

Политик вскоре после этого ушел на больничный, а в понедельник, 24 июля, объявил об отставке. "Многие люди спрашивали меня, как я мог сделать такую глупость. Я спрашивал себя об этом много раз в последние недели. У меня нет адекватного объяснения", — написал Мокснес в Facebook.

Он добавил, что намерен сохранить свое членство в партии и пост депутата норвежского парламента. До этого Мокснес руководил "Красными" в течение 11 лет.

Rødt — леворадикальная социалистическая партия. В нынешнем созыве парламента Норвегии ее представители занимают 8 депутатских кресел (всего их 169).