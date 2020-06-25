Лидера Косово обвинили в военных преступлениях. Гаагские прокуроры отправили его дело в суд

Расположенная в Гааге специальная прокуратура по Косово обвинила президента этого частично признанного государства Хашима Тачи в военных преступлениях. Как сказано в заявлении органа, созданного для расследования событий в бывшей Югославии в 1998-2000 годах, Тачи и несколько его соратников "должны быть привлечены к уголовной ответственности за убийство почти 100 человек", а также пытки и похищения людей.

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Обвинения, которые относятся ко времени войны с Сербией за независимость, сейчас изучает Специальный суд по Косово. Предварительное рассмотрение дела, во время которого судья решит, предъявлять ли Тачи официальные обвинения, должно завершиться в течение шести месяцев.

Лидер Косово отрицает причастность к преступлениям.

В среду офис специального прокурора по Косово сообщил, что отправил в суд документ, в котором изложены доводы обвинения по 10 пунктам. О каких именно военных преступлениях идет речь, официально не уточняется.

"Жертвами преступлений, о которых идет речь, были сотни людей, личности которых известны. Это косовские албанцы, сербы, цыгане, представители других национальностей и политические оппоненты", - сказано в заявлении прокуратуры.

"Обвинительное заключение (…) подготовлено после длительного расследования и в нем подчеркивается, что офис специального прокурора может в полной мере доказать все выдвинутые обвинения", - сообщают прокуроры.

Визит в Вашингтон отменен

Они также утверждают, что Тачи, а также бывший спикер косовского парламента Кадри Весели, пытались помешать работе прокуратуры по Косово, поскольку "надеялись избежать судебного преследования".

В субботу Тачи должен был принять участие в переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем в Белом доме. Однако теперь его поездка в Вашингтон отменена.

Тачи был одним из лидеров Армии освобождения Косово (АОК) - вооруженной группы, которая вела войну с Сербией за независимость. Утверждения, что она могла быть причастна к торговле человеческими органами, звучат уже давно: впервые об этом в 2008 году написала бывший прокурор Гаагского трибунала Карла дель Понте.

Позже, в 2011 году, аналогичные обвинения были выдвинуты в докладе Совета Европы, автором которого был швейцарский депутат Дик Марти.

Чем занимается суд по Косово

Для расследования этих обвинений при содействии Европейского союза был создан Специальный суд по Косово, которому сейчас предстоит рассматривать дело Тачи и его соратников. В частности, специальная прокуратура расследует предполагаемые преступления военнослужащих Освободительной армии Косово, совершенные против этнических меньшинств и политических соперников.

Хашим Тачи первоначально поддержал создание суда, но в 2017 году предложил распустить его.

Власти Косово неоднократно отвергали утверждения дель Понте и Марти, называя их "клеветническими и безосновательными".

Тачи стал лидером Косово после окончания войны с Сербией, а в 2016 году был избран на должность президента.

Во время войны за независимость, продолжавшейся в 1998-99 годах, погибли более 10 тыс. человек. Военные действия закончились только после серии авиаударов НАТО по Сербии, альянс утверждал, что это было необходимо, чтобы вынудить сербские власти во главе с Слободаном Милошевичем прекратить этнические чистки в Косове.

В 2008 году Косово провозгласило независимость, которую признали около 100 государств мира. Некоторые страны, в том числе Россия, Китай и Индия, не признают Косово как независимое государство.

Анализ

Ги Де Лони, корреспондент Би-би-си на Балканах

Специальная прокуратура по Косово неожиданно прервала свое обычное молчание - и это было сделано крайне драматично. Она не просто сообщила, что против президента Косово выдвинуты обвинения военных преступлениях и преступлениях против человечества, его также обвинили в попытке помешать правосудию.

Для любого, кто когда-либо пытался получить информацию от Специального суда по Косово, это очень неожиданное развитие событий. Этот орган практически ничего не рассказывал о своей работе с момента создания в 2016 году. Он не давал официальных подтверждений, даже когда бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай рассказал, что в этом году его допросили в качестве подозреваемого.

Сам факт выдвижения обвинений против Тачи вызывает даже меньше удивления, чем то, в какой форме это было сделано.

Специальный суд по Косово был создан для расследования обвинений, выдвинутых в докладе Совета Европы 2011 года. В нем Тачи называли лидером преступного ответвления Армии освобождения Косово, которое занималось торговлей наркотиками, оружием и человеческими органами.

В то время Тачи заявил, что в документе содержатся "безосновательные обвинения" и пригрозил подать в суд на его автора Дика Марти.