Лидеры 60 стран дали "обещание природе"

Лидеры государств и правительств более 60 стран мира подписали распространенное в понедельник, 28 сентября, в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявление под названием "Обещание природе", в котором обязались выполнить шаги по поддержке биоразнообразия.

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"Поддержкой этого обещания мы накладываем на себя обязательство перейти от слов к делу и во взаимной ответственности вывести планету из кризиса", — говорится в заявлении.

Одной из заявленных целей документа является прекращение браконьерства и прекращение к 2050 году попадания пластиковых отходов в мировой океан. Заявление, приуроченное к скорому саммиту ООН по биоразнообразию, подписали, в частности, представители Германии, Великобритании и Франции.

"Биоразнообразие является нашей страховкой, оно предоставляет нам чистый воздух и воду, пищу, биоматериалы и одежду. Оно способствует созданию рабочих мест и обеспечивает наши жизни", — заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) по видеосвязи. Она отметила, что пандемия коронавируса показала, что "неповрежденная естественная окружающая среда защищает нас от болезней и способствует выздоровлению".

Между тем, как следует из доклада Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Живая планета 2020", более двух третей представителей животного мира было уничтожено человеком за минувшие 50 лет. Отчет свидетельствует о том, что с 1970 года численность популяций позвоночных, включая птиц и рыб, на Земле сократилась на 68 процентов. В качестве причины называется глобальный экономический рост и экстенсивное хозяйство, которые ведут к уничтожению мест обитания живых организмов, изменению климата, исчезновению лесов и загрязнению вод мирового океана.