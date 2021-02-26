Лидеры ЕС: строгие ограничения на неважные поездки должны пока остаться в силе
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Лидеры стран Европейского союза в четверг выступили с предупреждением, что строгие ограничения на так называемые неважные поездки должны остаться в силе в период, когда ЕС создает запасы вакцины и сталкивается со все новыми видами нового коронавируса.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Эпидемиологическая обстановка по-прежнему серьезна, и появляющиеся новые варианты вируса таят в себе дополнительные вызовы", - заявили лидеры 27 стран ЕС в совместном обращении по итогам состоявшейся в четверг вечером встречи в режиме видеоконференции.

"По этой причине мы должны сохранить в силе строгие ограничения, нарастив при этом усилия по ускорению создания запасов вакцины", - добавили они.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель предостерег, что в ближайшие недели с получением доз вакцин могут возникнуть проблемы.

"Мы знаем, что следующие недели могут представлять трудности в том, что касается вакцин. Но у нас есть средства, ресурсы и потенциал быть успешными в следующие месяцы", - сказал он.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

0

Source

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

От владельца

Parka iela, Babītes nov.,
175 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Skuju iela, Olaines nov.,
225 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Ādažu nov.,
220 000€
Trenču iela, Babītes nov.,
395 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Silmaļu iela, Salaspils nov.,
139 000€
Ādažu nov.,
197 000€
Kastrānes iela, Teika, Rīga,
45 990€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Tērbatas iela, Centrs, Rīga,
126 000€
Emīlijas iela, Dzintari, Jūrmala,
160 000€
Daugavas iela, Mārupes nov.,
1 070 000€
Jēkaba iela, Vecrīga, Rīga,
102 000€
Zaru iela, Babītes nov.,
194 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Lāčplēša iela, Centrs, Rīga,
3 550 000€