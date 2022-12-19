Лидеры Объединенных сил реагирования договорились о дальнейшей поддержке Украины

Руководители стран и правительств Объединенных сил реагирования (JEF) на встрече в Риге в понедельник достигли договоренности о дальнейшей поддержке Украины и более тесном сотрудничестве в сфере безопасности.

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В ходе встречи главы правительств и министры обороны Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Швеции обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, в том числе растущую военную активность России в регионах Арктики, Северной Атлантики и Балтийского моря и гибридные угрозы. Лидеры подтвердили уникальную роль JEF как формата, дополняющего НАТО, который реагирует на указанные вызовы и заботится о безопасности и стабильности в Северной Европе, сообщили в Государственной канцелярии.

Прослушав послание президента Украины Владимира Зеленского о ситуации на Украине, лидеры JEF договорились продолжать оказывать всемерную поддержку Украине и осудили жестокую войну России против страны-соседа, нанесение ударов по критически важной инфраструктуре с целью террора населения.

"Сегодня мы выражаем наше обязательство продолжать оказывать политическую, военную, гуманитарную и экономическую поддержку Украине столько, сколько это потребуется. Победа Украины жизненно важна для нашей общей безопасности. Мы осуждаем нападения России на критическую национальную инфраструктуру, предпринятые с целью терроризировать народ Украины", — говорится в совместном заявлении лидеров JEF.

Лидеры стран приветствуют готовность Зеленского к достижению справедливого мира и считают, что никакие мирные переговоры не осуществимы до тех пор, пока Россия продолжает агрессивную войну. Поэтому политики призывают Россию прекратить боевые действия, вывести войска, соблюдать взятые на себя обязательства в соответствии с международным правом, а также восстановить мир и безопасность в Европе.

Руководители JEF также подчеркнули в совместном заявлении, что в течение этого года страны-участницы объединения улучшили свою способность к совместному сотрудничеству в кризисных ситуациях и подтвердили готовность продолжать развивать и проверять возможности JEF в совместных учениях в регионе, включая запланированные на 2023 год в Арктике "JEF Warrior".

На рижской встрече достигнута договоренность о более тесном сотрудничестве по предотвращению гибридных угроз подводной и энергетической инфраструктурам государств-членов. Оно будет включать более эффективный обмен разведывательными данными, сотрудничество с промышленностью и многонациональными партнерами для повышения устойчивости и расширения возможностей коллективного реагирования.

На встрече руководители объединения обсудили роль JEF в дополнении военного потенциала НАТО в регионе и договорились поручить экспертам к следующей встрече в 2023 году подготовить план десятилетнего развития JEF.

"Настало время JEF внести свой вклад в оборону и безопасность нашего региона, гарантируя, что объединенные силы могут действовать быстро для устранения угроз, с которыми мы сталкиваемся. Мы сделаем это вместе с НАТО, обеспечив поддержку JEF как национальных, так и многонациональных мер реагирования", — говорится в заявлении.

Уже сообщалось, что создание JEF является британской инициативой, о реализации которой было объявлено на саммите НАТО в Уэльсе, когда министры обороны стран-участниц инициативы подписали меморандум о намерениях по созданию этих сил. В сентябре 2014 года началась работа по созданию структуры JEF, определению задач и постановке целей перед государствами-членами.

30 ноября 2015 года в Великобритании семь стран — Великобритания, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды и Норвегия — подписали учредительный договор о создании Объединенных сил реагирования. В 2017 году к инициативе также присоединились Финляндия и Швеция, а в апреле 2021 года — Исландия.

Основными преимуществами участия Латвии в JEF являются углубление сотрудничества с Великобританией и другими государствами-участницами, развитие возможностей вооруженных сил, а также возможность регулярно участвовать в международных военных учениях, развитие практического партнерства и новые возможности.