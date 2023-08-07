Лидеры переворота в Нигере закрыли воздушное пространство, опасаясь вторжения

Лидеры переворота в Нигере закрыли воздушное пространство страны из-за опасений по поводу возможной военной интервенции со стороны соседних государств.
"Перед лицом угрозы интервенции, которая становится все более явной благодаря подготовке соседних стран, воздушное пространство Нигера закрывается с воскресенья […] для всех самолетов до дальнейшего уведомления", — говорится в заявлении мятежников.
Ранее страны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) выдвинули ультиматум руководителям мятежа во главе с начальником президентской гвардии Абдурахманом Тчиани, пригрозив применить силу, если свергнутый президент Мохамед Базум не будет восстановлен в должности до вечера воскресенья.
Мятежники заявили, что вооруженные силы Нигера готовы к защите страны, а любая попытка нарушить воздушное пространство встретит "энергичный и немедленный ответ".
Базум был задержан в президентском дворце 26 июля, позднее генерал Тчиани провозгласил себя новым лидером страны.
Захват власти военными был осужден на международном уровне, в том числе Францией и другими странами ЕС, а также ООН и США.
Франция также приостановила помощь Буркина-Фасо, власти которой поддержали мятежников вместе с Мали.
В воскресенье тысячи сторонников переворота собрались на стадионе имени генерала Сейни Кунтче в столице страны Ниамее.
Многие пришли на стадион с российскими флагами, хотя сама Россия переворот ранее осудила.