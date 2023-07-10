Лидеры Турции и Швеции встретятся в преддверии саммита НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня проведут двустороннюю встречу, сообщает агентство AFP. Лидеры двух стран попытаются в последний момент разрешить дипломатический конфликт по поводу вступления скандинавской страны в НАТО.

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Накануне Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, который, сообщили в Белом доме, "выразил желание как можно скорее принять Швецию в НАТО". Лидеры также договорились провести двустороннюю встречу на полях вильнюсского саммита.

"Швеция предприняла некоторые шаги в правильном направлении", — цитирует Эрдогана его пресс-служба. Однако, отметил президент Турции в разговоре с американским коллегой, Стокгольм по-прежнему разрешает прокурдским активистам "свободно проводить демонстрации, восхваляющие терроризм", что, по мнению Анкары, сводит все усилия на нет.

Эрдоган также призвал не связывать с вопросом о членстве Швеции в НАТО поставку в Турцию американских истребителей F-16 (эта сделка запланирована, но ее еще должен одобрить Конгресс США).

Турция уже более года блокирует присоединение Швеции к НАТО — для этого требуется единогласная поддержка всех членов альянса. Свое согласие пока что также не дала Венгрия. Официальный Будапешт заявлял, что сделает это после ратификации заявки со стороны турецкого парламента.

В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по-прежнему надеется, что Швеция станет полноценным членом альянса на саммите в Вильнюсе — пока что премьер-министр Кристерссон приглашен на форум в качестве партнера. "Мы все хотим завершить этот процесс как можно скорее", — сообщил Столтенберг по итогам очередного раунда переговоров в Брюсселе. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём подчеркнул, что Стокгольм выполнил все взятые на себя обязательства.

Саммит НАТО в Вильнюсе начнется завтра, 11 июля.