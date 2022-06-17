Ликвидированный “Мемориал” объявил о создании новой правозащитной организации
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Сегодня, 17 июня, сторонники ликвидированного правозащитного центра "Мемориал" объявили о создании общественной организации — Центр защиты прав человека "Мемориал". Он будет функционировать без образования юридического лица.

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Организация планирует "документировать и предавать гласности информацию о существенных нарушениях прав человека и содействовать защите прав жертв грубых нарушений, в том числе политзаключенных и уязвимых групп".

Исполнительный директор нового "Мемориала" — Анастасия Гарина. Выпускница юрфака МГУ работала следователем следственном комитете России и коммерческим юристом, а в 2015 году пришла в правозащиту, около пяти лет сотрудничала с "Комитетом против пыток" (заявил о самоликвидации 14 июня), а потом и с ликвидированным правозащитным центром "Мемориал".

Уже сообщалось, что 28 декабря 2021 года Верховный суд РФ ликвидировал историко-просветительское общество "Международный Мемориал". "Международный Мемориал" и его региональные подразделения.

Во время процесса представитель прокуратуры обвинил "Мемориал" в создании "лживого образа СССР как террористического государства и реабилитации нацистских преступников"

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