Лиссабон незаконно передавал посольствам данные организаторов протестных акций
Foto: AP/Scanpix/LETA

Мэрия столицы Португалии незаконно передала посольствам разных стран данные организаторов 52 демонстраций протеста. На прошлой неделе выяснилось, что Лиссабон передал данные российско-португальской активистки в МИД РФ.

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Муниципалитет столицы Португалии Лиссабона за последние три года незаконно передал личные данные организаторов 52 протестных акций посольствам государств, против которых эти акции были направлены, сообщил мэр Лиссабона Фернанду Медина в пятницу, 18 июня, по результатам внутреннего расследования.

По словам Медины, всего с 2012 года иностранным посольствам были слиты данные организаторов 182 протестных мероприятий, при этом 52 из них были проведены после вступления в силу в 2018 году директивы ЕС, запрещающей передачу такой личной информации.

Незаконная передача данных


Канцелярия лиссабонской мэрии попала под огонь критики на прошлой неделе, когда российско-португальская активистка Ксения Ашрафулина, организовавшая протестную акцию в Лиссабоне, рассказала местным СМИ о получении электронного сообщения, из которого следовало, что мэрия передала ее данные, а также данные ряда ее соратников посольству РФ в Португалии и МИД России. Ашрафулина сказала, что она не знает, сможет ли она теперь въехать в Россию.

Как показали результаты расследования, лиссабонская мэрия также передала данные активистов, организовавших протесты возле посольств Кубы, Анголы и Венесуэлы, посольствам этих стран в Португалии. Израильскому посольству были слиты данные организаторов пропалестинских акций.

Фернанду Медина сообщил, что по результатам расследования уволены уполномоченный по защите частных данных, а также чиновники, ответственные за обработку личных данных активистов.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle
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