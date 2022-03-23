Литовцы массово скупают золото, экономист предупреждает об опасности

С начала войны в Украине жители Литвы стали массово купать золотые слитки и монеты, компании не успевают удовлетворять выросший спрос.

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"Новости" LNK сообщает, что даже новые посылки раскупают в течение нескольких часов, а из-за роста спроса на золото в других странах, появились сбои в доставке. Однако экономисты называют золото валютой страха. Это надежный способ сохранения средств, но тем, кто надеется разбогатеть на нынешней ситуации, это вряд ли удастся. "Например, слиточек в 100 г — сейчас стоит 5826 евро", — сказал торговец. Такой кусочек золота, умещающийся на ладони сейчас — самая желанная инвестиция.

Жильвинас Лешкявичюс — глава одной инвестиционной компании, торгующей золотом. Он шутит, говоря, что в Литве началась настоящая "золотая лихорадка". "В этом году мы продаем больше 100 кг золота и 600 кг серебря в месяц", — сказал глава Florinus.lt Лешкявичюс. 1 г золота стоит чуть больше 56 евро. Жители стали менять деньги на золото после вторжения России в Украину.

Жильвинас Лешкявичюс — глава одной инвестиционной компании, торгующей золотом. Он шутит, говоря, что в Литве началась настоящая "золотая лихорадка". "В этом году мы продаем больше 100 кг золота и 600 кг серебря в месяц", — сказал глава Florinus.lt Лешкявичюс. 1 г золота стоит чуть больше 56 евро. Жители стали менять деньги на золото после инвазии России в Украину. "Есть такой бум, золото мы продаем еще до того, как его привозят в Литву. Люди бронируют заранее, только бы получить", — сказал Лешкявичюс, заметив, что продажи золота с начала войны в Украине выросли в 6 раз.

Его слова подтвердили также главы других инвестиционных компаний, торгующих золотом. "На 60% точно, а может и больше. Я еще не считал, не смотрел статистику, но это значительный рост. Как отрезано, в четверг началась инвазия, и пошли", — сказала представитель Nacionalinis aukso bankаs Юргита Лунскуте. "Интерес к золоту — как к монетам, так и к слиткам, вырос. Это особенно почувствовали в первые недели марта, когда люди стали активно интересоваться ситуацией. Все, что было на складах, быстро продали", — сказал представитель Литовского монетного двора Линас Вейкалас. Одна из самых популярных монет — Buffalo из США. Ее стоимость 2000 евро. Жители боятся инфляции, поэтому скупают все. "Покупают от 1 грамма до килограмма. Одному хоть 10 г хочется, а другому и килограмма кажется мало", — сказала Линскуте. "Люди покупают, что остается, делают заказы, получают их. Если кто-то не хочет ждать а хочет купить на месте, берет и монеты и слитки — и большие, и маленькие", — сказал Лешкявичюс. Компания отмечает, что такой спрос удовлетворить непросто.

"Серьезные проблемы с логистикой, срок выполнения заказов вырос с 1 до 3 недель, спрос вырос не только в Литве, но и во всей Европе", — сказал Вейкалас. Экономисты называют золото валютой страха, поскольку интерес к нему растет во время кризисов. Активность на этом рынке наблюдалась и в начале пандемии. "Если те, кто покупает золото, думают, что сейчас хорошее время для покупки, что золото подорожает из-за военного конфликта, инфляции, то могут просчитаться. Нет никаких гарантий, что золото подорожает", — сказал экономист Swedbank Нериюс Мачюлис. По его словам, цена на золото подвержена сильным колебаниям, а иногда зависит и от политических решений. "Те кто сейчас покупает, могут покупать только для того, чтобы чувствовали себя спокойнее, чтобы им лучше спалось", — сказал Мачюлис. К примеру, Reuters сообщает, что на прошлой неделе, когда Владимир Путин заговорил о том, что в переговорах с Украиной видны положительные перемены, цена на золото стала падать.