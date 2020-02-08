Литовская Maxima временно остановила торговлю сырым мясом

Торговая сеть Maxima прекратила продажу сырого мяса, сообщает ru.delfi.lt. Есть подозрение, что оно может быть заражено сальмонеллезом.

Представитель сети Maximа Эрнеста Дапкене в комментарии Delfi не конкретизировала эти подозрения. Она лишь указала, что пока ждут результатов исследования, проведенного Государственной продовольственно-ветеринарной службой. Мясо не будут продавать только в литовских магазинах сети, их 247. Представитель Государственной продовольственно-ветеринарной службы Юргита Савицкайте сказала BNS, что служба начала расследование по факту возможного заражения сальмонеллами.

"В пятницу в 17.30 представители сети Maximа нас информировали, что они подозревают, что мясная продукция может быть заражена микробиологическими микроорганизмами", — сказала Савицкайте, заметив, что результаты исследования, возможно, появятся в понедельник после обеда. "Мы предлагаем нашим клиентам только продукцию высокого качества. Поскольку возникли подозрения в связи с качеством части мяса, в пятницу мы остановили продажу сырого и маринованного мяса в магазинах нашей сети. Сейчас мы ждем результатов исследования, о сложившейся ситуации мы информировали Государственную продовольственно-ветеринарную службу. Приносим нашим клиентам извинения за временные неудобства и надеемся, как можно скорее решить создавшуюся ситуацию", — сказала она.

Первым эту новость сообщил портал 15min. В интервью этому порталу Дапкене сказала, что поставки мяса в магазины надеются возобновить 8 февраля. Агентство BNS сообщило, что результаты исследования появятся только на следующей неделе, а в субботу в продажу поступит новая партия мяса.