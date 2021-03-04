Литовская разведка: КГБ Беларуси использует интимные отношения для вербовки литовцев
Foto: AP/Scanpix/LETA

В четверг литовская разведка предупредила, что КГБ Беларуси все более грубо действует против литовцев, а для их вербовки не гнушается и привлечением интимных отношений, после которых шантажирует компрометирующими фотографиями.

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"Действия Комитета госбезопасности (КГБ) Беларуси против граждан Литвы на белорусской территории приобретают все более грубые признаки разведывательной деятельности", – говорится в отчете Департамента госбезопасности и военной разведки Литвы, опубликованном в четверг.

Как говорится в документе, в Литве нет благоприятных условий для действия работников КГБ под дипломатическим прикрытием, поэтому активную разведывательную деятельность против граждан Литвы КГБ ведет на белорусской территории. Литовская разведка утверждает, что КГБ интересуют регулярно ездящие в Беларусь сотрудники полиции, Службы охраны госграницы, Службы охраны руководства, судьи, политики, сотрудники стратегических компаний, государственных и муниципальных ведомств, журналисты. "КГБ начинает собирать информацию о прибывающих в Беларусь литовских гражданах, как только они подают просьбу о визе", – говорится в оценке угроз.

По информации разведки, КГБ в вербовке литовских граждан, прибывающих в Беларусь, использует компрометирующую информацию, инсценированные аварии, нарушения законов, визовых правил, процедур пересечения границы, а также так называемый метод "медовой ловушки", когда заводятся интимные отношения с лицами, сотрудничающими с КГБ.

"Целью таких грубых действий является запугивание граждан Литвы возможным правовым преследованием и принуждение таким образом к сотрудничеству с белорусской разведкой", – говорится в документе.

В документе описывается и конкретный случай, когда белорусская разведка пыталась завербовать 34-летнего литовца, работающего специалистом по надзору за базой данных госучреждений. В документе описывается, что молодой человек познакомился в баре Гродно с белорусской Еленой, отправился к ней домой. А утром при возвращении домой его остановил сотрудник белорусской милиции и потребовал документы, упомянув, что расследует кражу. По информации литовской разведки, мужчины, сидевшие в автомобиле неподалеку, объяснили, что литовца подозревают в том, что он обокрал новую знакомую, ему были продемонстрированы компрометирующие фотографии, сделанные в квартире девушки, которые пригрозили передать жене.

Во избежание неприятностей литовца призвали "рассказать о своем месте работы, охарактеризовать коллег, передать копию базы данных населения". По возвращению в Литву мужчина обратился в литовскую разведку и получил помощь.

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