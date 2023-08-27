Литовские пилоты первыми пересекли Европу на парапланах без мотора

Пилоты Альгирдас Шимолюнас и Игнас Битинайтис достигли цели полета "На парапланах через Европу: Литва – Португалия". После 12 дней полета, 3,5 тыс. километров и 55 часов в воздухе парапланеристы приземлились на аэродроме Коимбра в Португалии, сообщает литовский DELFI со ссылкой на агентство ELTA.

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Литовские парапланеристы стали первыми в Европе, преодолевшими такое расстояние на парапланах без мотора.

11 августа с Палукнисского аэродрома вылетели три пилота. Хотя они стартовали втроем, актер Сакалас Уждавинис, преодолев половину пути, не смог продолжить полет из-за неудачного приземления. Капитан команды и парапланерист Шимолюнас отметил, что, хотя они и финишировали вдвоем, большая часть дистанции, преодоленная С. Уждавинисом, делает его важной частью команды.

"Каждый день мы летели в новый воздух, не возвращались туда, откуда взлетели. Из-за этого летать значительно сложнее, чем обычно в своем регионе. Когда летишь в знакомых местах, то даже в плохую погоду пролетаешь 400 км, не отдаляясь слишком далеко от своего аэродрома, через одну и ту же воздушную массу, а когда маршрут проложен линейно, то это значит, что мы проходим через много различных явлений, порой, совершенно непригодных для планеризма", - рассказал о полете Битинайтис.

Финиш в Португалии

После финиша пилот Шимолюнас сказал, что до сих пор с трудом верится, что он пролетел через Европу.

"Темп был высоким на протяжении всего путешествия, мы летели почти каждый день, все вперед и вперед, встретили много людей, посетили множество аэродромов, узнали, как живет планеризм в Европе. У нас была цель не сдаваться, идти дальше, как бы сложно это ни было", - поделился мыслями парапланерист.

Парапланерист Битинайтис сказал, что долететь до места назначения – это одно, но величайшее достижение – это само путешествие. "Все путешествие было очень интересным. Каждый день был по-своему очаровательный и разный. Прежде всего, я рад, что мы реализовали этот проект", - сказал он после финиша.

До сих пор парапланеристы, достигшие стран Балтии за 1 день и Черного моря в Украине за 5 летных дней, теперь могут добавить в список полет через Европу, который они выполнили за 12 летных дней. Хотя в общей сложности путешествие длилось 13 дней, из-за плохих погодных условий один день пилоты не летали.

За день пилоты преодолевали около 200-500 км, проводя в воздухе 3-5 часов. Пилоты путешествовали по маршруту: Палукнис (LT) – Ольштын (PL) – Влоцлавек (PL) – Лешно (PL) – Пирна (DE) – Франкенвальд (DE) – Фильсхофен (DE) – Мосбах (DE) – Шенис (CH) – Серес (Франция) – Пюйвер (Франция) – Фуэнтемиланос (Испания) – Коимбра (ПТ).