Литовские школы готовятся принять детей нелегальных мигрантов

В Литве детей нелегальных мигрантов сначала будут обучать прямо в лагерях для беженцев, а через год, когда они освоят литовский - они пойдут в школы. Об этом пишет русская версия литовского портала Delfi.

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Для начала планируют обучать их в школах Руклы и Пабраде, где у учителей уже есть опыт работы с детьми беженцев, об этом в передаче на телевидении Info TV рассказал канцлер Министерства науки, образования и спорта Юлюс Лукошюс.

"Обучение мигрантов в Литве - не новость. Новость в другом - это большое количество детей нелегалов. В первый год детей будут учить литовскому языку, первые полгода - только языку, а со второго полугодия - литовскому, гражданскому воспитанию, истории Литвы, географии", – сказал канцлер, заметив, что пока детей будут учить в лагерях, где они живут.

В Рукле, по его словам, сейчас есть 60 детей школьного возраста. По подсчетам учителей, нужен один учитель на 15 детей. Это значит 20 учителей на 300 детей. "Если учить детей в две смены, хватит половины этого количества педагогов", – сказал Лукошюс.

"Со второго года уже легче будет организовать обучение в школах. Но пока мы говорим о первых шагах – это литовский язык, его будут преподавать в лагерях", – заметил канцлер. Статистика показывает, что надолго в школах остаются около 5% детей беженцев.

По словам Лукошюса, со школами Руклы и Пабраде уже обсуждался вопрос приема этих детей.

"Конечно, когда растет число таких детей, увеличивается нагрузка на учителей, больше уроков проходит в школах", – сказал канцлер.

Учеба у детей мигрантов начнется с 1 октября 2021 года. "Мы обязаны организовать обучение детей мигрантов в течение 3 месяцев с момента их прибытия", – объяснил он выбранную дату.

Однако работникам школ, в которые намереваются определить этих детей не все так ясно, как объяснил канцлер.

Журналисты LNK рассказали, что в Рукле в школу должны пройти около 300 детей, в две школы в Пабраде - 100.

Директор гимназии Ритас в Пабраде Лайма Маркаускене сказала LNK, что пока еще ответили не на все вопросы – особенно неясно, на каком языке общаться с детьми. До сих пор школа с арабскими языками не сталкивалась. До сих пор были дети беженцев. которые знали русский или английских языки.

"Тут, если будут дети, которые знают только арабский, без переводчиков мы не обойдемся. Может, министерство нам поможет, будут какие-то волонтеры. Без общения невозможно учить детей", – сказала директор.

Директор школы Vilniaus lietuvių namai, в которой учатся дети-иностранцы, считает, что никакой проблемы нет.

"Есть методика обучения через образы. У нас есть дети из арабских стран. У нас есть дети из Египта, Сирии, Ирака, в этом году придут из Ливана. Мы учим, начиная с алфавита. За 800 ч., это максимальный курс, дети выучивают литовский с нуля", – сказал Гинтаутас Рудзинскас.