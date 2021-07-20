Литовские ведомства намерены добиваться, чтобы Грибаускайте возглавила НАТО

Литовские ведомства должны добиваться того, чтобы бывшая президент страны Даля Грибаускайте возглавила НАТО, и это было бы большим завоеванием Литвы, утверждает старший советник президента Литвы по внутренней политике Повилас Мачюлис.

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"Чем больше литовских фамилий мы слышим в подобных контекстах, тем лучше будет Литве. Уже не говоря о том, что, если экс-президент Даля Грибаускайте заняла бы такую позицию, это было огромным завоеванием Литвы и все ведомства в Литве заинтересованы, и должны прилагать усилия к тому, чтобы такое предложение было реализовано", — сказал во вторник советник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

На этой неделе одно из влиятельных европейских изданий Politico сообщило, что Д. Грибаускайте является одной из трех наиболее реальных кандидатов на пост нового генсекретаря НАТО.

Среди кандидатов — и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и нынешний президент нынешний президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Все же, в тексте говорится, что главу Альянса из стран Балтии, скорее всего, негативно оценила бы Россия. Кроме того, администрация президента США Джо Байдена в данный момент также пытается стабилизировать отношения Запада и России.

Издание назвало и других возможных кандидатов на этот пост, среди них бывшая премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и бывшая руководитель дипломатии Евросоюза, экс-министр иностранных дел Италии Федерика Могерини.

Нынешний генеральный секретарь Йенс Столтенберг возглавляет альянс с октября 2014 года, он будет занимать эту должность еще немногим более года — до октября 2022 года.

В Брюсселе формальные дискуссии о новом руководители только начались.