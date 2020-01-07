Литовский министр пообещал вернуть таблички с зелеными стрелками на светофорах

Таблички с зелеными стрелками на светофорах, разрешающими поворот направо на красный свет, могут вновь появиться на литовских дорогах уже на следующей неделе. Об этом сообщил Министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич после встречи с генеральным комиссаром Ренатасом Пожелой, пишет ru.delfi.lt.

Как отмечает источник, правительство должно утвердить новый порядок, а затем муниципалитеты сами должны будут решать, где нельзя обойтись без зеленых стрелок, но перед конкретными действиями надо будет получить разрешение министерства.

Напомним, таблички с зелеными стрелками в Литве были отменены с 1 января, однако муниципалитеты уверяют, что в результате на дорогах увеличились заторы.

Пожела после встречи заявил, что министерство обсудит с муниципалитетами конкретные места, где вернут таблички. Наркевич, в свою очередь, сказал, что проект могут представить правительству уже 8 января.

Процесс возвращения стрелок обещает быть быстрым. Если правительство 8 января примет необходимое решение, то уже на следующий день муниципалитеты могут представить свои предложения.